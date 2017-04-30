Алонсо - о проблемах "Макларена": "Я просто гонщик, команде виднее"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо после "Гран-при России" выразил разочарование в связи с тем, что у команды вновь возникли проблемы с болидом. Испанец не смог стартовать в гонке, поскольку его болид заглох во время установочного круга и остановился прямо на трассе.

– Расстроен тем, что пришлось сойти еще до начала гонки, к сожалению, у нас возникли проблемы, которые мы не смогли устранить, – сказал Алонсо. – Мне сложно рассуждать, есть команда, которая видит полную картину событий, я же просто гонщик. Я рад, что вскоре протестирую новую машину. "Формула-1" – это моя жизнь и моя мечта, я хочу выступать и становиться лучше. (Мария МАРКОВА)

"СЭ" вел трансляцию "Гран-при России"