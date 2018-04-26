Жером Боатенг: "Пришло время сражаться за то, чтобы поехать в Россию"

Защитник "Баварии" и сборной Германии Жером Боатенг, который может пропустить чемпионат мира из-за травмы, сказал, что готов на все ради поездки в Россию. Немец повредил бедро в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Реала" (1:2) и по предварительным прогнозам пропустит от 4 до 6 недель.
– Жизнь полна неудач. Жить, чувствовать, любить, смеяться, плакать, играть, побеждать, проигрывать, спотыкаться, падать, но продолжать расти, – написал в своем Инстаграме Боатенг. – Сейчас пришло время сражаться за то, чтобы поехать в Россию. Я сделаю все для этого. Я буду поддерживать свою команду в оставшихся матчах. Спасибо всем за ваши пожелания!
Das Leben ist voller Rückschläge. Lebe, fühle, liebe, lache, weine, spiele, gewinne, verliere, stolpere, falle, aber stehe immer wieder auf 💪🏽🙌🏽 Jetzt heißt es kämpfen, um in Russland dabei zu sein. Dafür werde ich alles geben. Für die restlichen Spiele in dieser Saison werde ich meine Mannschaft so gut es geht supporten. Danke für die vielen Genesungswünsche! 🙏🏽
Боатенг играет за сборную Германии с 2009 года. В 2014-м стал чемпионом мира.