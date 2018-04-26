Жером Боатенг: "Пришло время сражаться за то, чтобы поехать в Россию"

Защитник "Баварии" и сборной Германии Жером Боатенг, который может пропустить чемпионат мира из-за травмы, сказал, что готов на все ради поездки в Россию. Немец повредил бедро в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Реала" (1:2) и по предварительным прогнозам пропустит от 4 до 6 недель.

– Жизнь полна неудач. Жить, чувствовать, любить, смеяться, плакать, играть, побеждать, проигрывать, спотыкаться, падать, но продолжать расти, – написал в своем Инстаграме Боатенг. – Сейчас пришло время сражаться за то, чтобы поехать в Россию. Я сделаю все для этого. Я буду поддерживать свою команду в оставшихся матчах. Спасибо всем за ваши пожелания!

Боатенг играет за сборную Германии с 2009 года. В 2014-м стал чемпионом мира.