"Зенит" может сыграть на новом стадионе уже в марте

Успешно завершилось первое испытание выкатного поля санкт-петербургского стадиона чемпионата мира-2018 в России. В ближайшее время газон начнут консервировать на зиму.

– Это первый раз, когда поле въехало на стадион, – приводит welcome2018.com слова Елены Михиной, пресс-секретаря вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. – Работали 32 установки, на закатку понадобилось около четырех часов, но надо понимать, что механизм работал лишь на одну пятую. Причем еще не смонтирована воздушная подушка, которая значительно ускорит процесс. Согласно проекту, когда система будет полностью готова, на закатку поля будет требоваться не больше часа. Сам массив поля уже полностью готов, его вес 6,5 тысячи тонн.

После выкатки наружу поле законсервируют, поскольку приближаются морозы. В таком состоянии оно пробудет примерно до конца января, когда начнется подготовка к его восстановлению. "Будить" поле будут примерно два месяца. Уже в марте стадион должен принять домашние матчи футбольного клуба "Зенит".