18:14 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

"Зенит" может сыграть на новом стадионе уже в марте

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Успешно завершилось первое испытание выкатного поля санкт-петербургского стадиона чемпионата мира-2018 в России. В ближайшее время газон начнут консервировать на зиму.

 
Понедельник. Санкт-Петербург. Выдвижное поле на стадионе.На стадионе в Петербурге выкатили поле

– Это первый раз, когда поле въехало на стадион, – приводит welcome2018.com слова Елены Михиной, пресс-секретаря вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. – Работали 32 установки, на закатку понадобилось около четырех часов, но надо понимать, что механизм работал лишь на одну пятую. Причем еще не смонтирована воздушная подушка, которая значительно ускорит процесс. Согласно проекту, когда система будет полностью готова, на закатку поля будет требоваться не больше часа. Сам массив поля уже полностью готов, его вес 6,5 тысячи тонн.

После выкатки наружу поле законсервируют, поскольку приближаются морозы. В таком состоянии оно пробудет примерно до конца января, когда начнется подготовка к его восстановлению. "Будить" поле будут примерно два месяца. Уже в марте стадион должен принять домашние матчи футбольного клуба "Зенит".

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КОММЕНТАРИИ (26)
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SSNA7

nn61___тут идиотов походу несколько, и ты главный, если не понял сарказма по отношению к посту S.U.B.A...

19:15

Нефан1

Vittorio-049, с чего это Ледовым не пользуются??? Когда я на Большевиков жил - ходил регулярно, порой и аншлаги были. А вот насчет "Крестовского" согласен: раза два-три в год будет прилично заполняться - ЦСКА, СМ, может, сборная. А так - да, обычно полупустым будет: мало того, что и так аншлаги не всегда на "Петровском", еще и добираться куда хуже, чем до последнего. Если еще и "Новокрестовскую", как ныне "Спортивную", в дни матчей закрывать будут - вообще песец: как представлю толпу в 65 000 человек, из которых треть "на кочерге", прущую по темноте через парк к "Крестовскому острову"...

19:14

nn61

А что, СЭ решило устроить конкурс идиотов? Ну более- менее удалось. Особенно отличился SSNA7- идиот из идиотов. Просто праздник какой то на улице мясных.((

19:09

6_Lesni4ij

"Зенит" может сыграть на новом стадионе уже в марте? Я бы даже сказал так: Уже в ноябре Зенит сыграет на новом стадионе Краснодара... А в марте на новом стадионе ЦСКА... А затем на новых стадионах Рубина и Спартака)))

19:08

Dr Death

С Петровского газон сняли, показали, теперь обратно, чтобы к Оренбургу успеть. А на самом деле его достраивать не надо, в других городах лучше построить стадионов 50-60, а вот после ЧМ ценник резко снизится, вот тогда к 20-30 году достроят, считаю это самым правильным решением!!!

19:01

tor12

что вы развылись - это будет лучший стадион

18:59

dijeridoo

Ну ладно, поле въехало, а трибуны как? Вылезли из-под земли?

18:59

dijeridoo

"Это первый раз, когда поле въехало на стадион" - раньше наоборот было? Вот почему так долго строили. Строили пол, затем на него въезжал стадион и собой сдирал поляну. Так-то!

18:58

Svarjich

Выкатили или откатили?

18:48

Тот самый Зануда

Vittorio-049===Ты чего так возбудился то? Болеешь?

18:46

Markonie

ага, осталось только всех питерских пенсионеров ограбить, да детские дома...

18:45

SaypinS

а может и не сыграть? 50 на 50!

18:45

SSNA7

Vittirio-049______Вы в Питер после ЧМ по хоккею хоть раз приезжали? Для справки: в Ледовом играет ХК СКА (Санкт-Петербург), в свободное время там концерты или каток...

18:45

Exsorsist

"Будить" поле будут два месяца..." - "побудка" обойдется России в 2 млрд. рублей. )))))))))

18:43

Vittorio-049

когда-то в Питере построили шикарный дворец для ЧМ по хоккею, которым никто не пользуется, а что будет с этим стадионом? При мощности 21000 Петровского - ходят на матчи 17000-19000, а сколько приедет на Крестовский остров????

18:42

sailor1990

В марте? А какого года?

18:42

Valdemarson

на новом стадионе в каком городе? Например, в Краснодаре Зенит на новом стадионе уже в текущем году сыграет... К марту ещё где-нибудь достроят...

18:41

Vittorio-049

НУ НЕ ХОЧЕТСЯ ЮРОДСТВОВАТЬ, НО......... Там столько еще выявится................. Ведь уже юные руководители клуба были недовольны.......рестораном без окон :))))) А вот техническая часть стадиона????

18:40

Vittorio-049

МАРТ БОЛЬШОЕ СОМНЕНИЕ, ПОЗОР ВСЕМ ТЕМ ,КТО КЛЯТВЕННО ОБЕЩАЛ ОБ ОТКРЫТИИ МНОГО, МНОГО ЛЕТ НАЗАД!!!!!! ПРАВДА ИМ ХОТЬ В ГЛАЗА.....................ДЕЛО СВОЕ ЗНАЮТ :)

18:37

shpasic

внимание, вопрос! уважаемые знатоки, через минуту назовите количество миллиардов, необходимых для того, чтобы пробудить выкатное поле в Петербурге в марте!

18:36

Vittorio-049

очень обидно, что так издевались над стадионом, вешали лапшу на уши народу НИКТО НЕ НАКАЗАН И НАКАЗАН НЕ БУДЕТ !!!!!

18:35

SSNA7

S.U.B.A.____Да просто ужас!!! Я туда больше ни ногой. Позором аж от Вышнего Волочка уже начинает тянуть...А самые позорные - это жители этого позорного города!!! Это точно всё из-за них!!!

18:34

SSNA7

cska_spb___Не забудь уши на зло маме отморозить...

18:32

S.U.B.A.

Питер опозорился на всю страну!

18:31

cska_spb

Стадион закроется сразу матчей Кубка в 2017 году!До ЧМ он не достоит - развалится. Я на футбол туда не пойду, зная и видя, как его строят))

18:31

футбол2018

в марте какого года????

18:27

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Материалы других СМИ