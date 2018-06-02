02:50 | Футбол — Чемпионат мира

Заявка США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026 после инспекций ФИФА опережает Марокко


Совместная заявка США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира-2026 опережает заявку Марокко после визита инспекций ФИФА в страны, сообщает AP. Совместная заявка стран Северной Америки набрала 402 балла из 500, а Марокко - только 275. Комиссии осталась недовольна заявкой африканской страны из-за проблем со стадионами, жильем и транспортом.

Кроме того, Марокко собирается потратить около 16 миллиардов долларов на проведение мирового первенства, а североамериканским странам не придется много тратиться для организации турнира.

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