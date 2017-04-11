Заявка США, Канады и Мексики на проведение ЧМ-2026 будет рассмотрена в мае

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте объявила, что рассмотрит совместную заявку США, Канады и Мексики на проведение чемпионата мира-2026 года на конгрессе организации. Очередной конгресс ФИФА пройдет 10 - 11 мая в Бахрейне.

В понедельник было объявлено, что страны Северной Америки хотят провести турнир, в котором впервые примут участие 48 сборных. Место проведения ЧМ будет объявлено в мае 2020 года.