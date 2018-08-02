Заключенные забайкальской колонии рассказали, что после матча ЧМ-2018 Россия - Хорватия их избивала охрана

Заключенные исправительной колонии № 5 в Забайкальском крае рассказали об избиениях со стороны охранников после матча чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

- Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром, - приводит слова заключенного Александра Нохрина "Новая газета". - Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду.

Правозащитники встретились с осужденными 11 июля спустя три дня после футбольного матча. Они обратились в Следственный комитет (СК) России с просьбой расследовать инцидент и поставили в известность прокурора, однако ответа до сих пор не получили.