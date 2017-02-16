Вячеслав Колосков: "Расширением чемпионата мира ФИФА нажила себе геморрой"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал решение ФИФА увеличить число участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48. Сегодня президент ФИФА Джанни Инфантино допустил, что ЧМ-2026 может пройти в трех или даже четырех странах.

- После 2002 года, когда чемпионат мира проводился в Корее и Японии, ФИФА признала нецелесообразным проведение ЧМ в нескольких странах, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - И это совершенно логично, потому что везде разные законы, касающиеся политики, миграции, банковской деятельности, налогов, таможни и так далее. Можете себе представить, какие будут проблемы и для болельщиков, и для участников, да и для самих организаторов. Это геморрой, который они сами себе нажили и теперь пытаются его вылечить.

Как только было принято решение об увеличение количества команд, я сразу сказал, что нет ни одной страны в мире, которая будет готова провести его. Логично, что теперь рассматривается вопрос о проведении чемпионата в трех-четырех странах.

Может быть с финансовой точки зрения этот формат себя и оправдает – контракты, телевидение. Но для людей это как – мотаться из одной страны в другую? Я уже не говорю о чисто практических вещах, например, полеты из одной точки в другую. Все было хорошо, зачем это было делать?!