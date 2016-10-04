Вячеслав Колосков: "Не нужно торопиться с изменением формата ЧМ"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что действующая система проведения чемпионатов мира с 32 сборными в финальной части турнира соответствует требованиям развития современного футбола. Поэтому, по его словам, не нужно торопиться с изменениями. Вчера президент ФИФА Джанни Инфантино предложил увеличить число участников чемпионата мира до 48 команд.

- Пока для меня это непонятно. С одной стороны, чем больше команд участвуют в отборе, тем лучше, но та система, которая сейчас есть, всех устраивала, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - Не знаю, зачем нужно заново что-то переделывать. Сначала нужно сесть и все просчитать. Пока я считаю, что нынешние 32 команды вполне отвечают требованиям развития современного футбола. Этот формат никогда не вызывал никакого вопроса у федераций – всех устраивал такой формат, поэтому не думаю, что нужно с этим торопиться.