Вячеслав Колосков: "Не нужно торопиться с изменением формата ЧМ"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что действующая система проведения чемпионатов мира с 32 сборными в финальной части турнира соответствует требованиям развития современного футбола. Поэтому, по его словам, не нужно торопиться с изменениями. Вчера президент ФИФА Джанни Инфантино предложил увеличить число участников чемпионата мира до 48 команд.
- Пока для меня это непонятно. С одной стороны, чем больше команд участвуют в отборе, тем лучше, но та система, которая сейчас есть, всех устраивала, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - Не знаю, зачем нужно заново что-то переделывать. Сначала нужно сесть и все просчитать. Пока я считаю, что нынешние 32 команды вполне отвечают требованиям развития современного футбола. Этот формат никогда не вызывал никакого вопроса у федераций – всех устраивал такой формат, поэтому не думаю, что нужно с этим торопиться.
saiga
Увеличили финальную стадию чемпионата Европы до 24 команд и в итоге получили вместо полноценного отборочного турнира - эрзац отбор, и самый скучный ЧЕ за всё время проведения. И все эти ахи и вздохи по Исландии, Уэльсу, Албании и т.п. результат ухудшения уровня игры лидеров европейского футбола, а не поднятия среднего уровня. Искусственное уменьшение конкуренции ведет только к деградации класса команд и игроков. То же самое будет, если искусственно увеличить количество команд в финальной стадии чемпионатов Мира. Отборочные турниры превратятся в профанацию, а общий уровень ЧМ непременно снизится.
11:40