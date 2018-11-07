Вячеслав Колосков: "На чемпионатах мира в ЮАР и Бразилии о беспилотниках не слышал. А наш не зря признали лучшим в истории"

Бывший вице-президент ФИФА, почетный президент РФС Вячеслав Колосков – о сообщении директора ФСБ РФ Александра Бортникова, который заявил, что во время чемпионата мира в России были предотвращены попытки террористов использовать беспилотники для терактов.

ЧМ-2018 прошел в нашей стране с 14 июня по 15 июля.

– Ни в ЮАР на ЧМ-2010, ни в Бразилии на ЧМ-2014 году ни о каких беспилотниках не слышал, – сказал Колосков. – Даже при том, что в Южной Африке был членом оргкомитета. А наш чемпионат мира совет ФИФА признал лучшим в истории. Значит, все работали не зря. (Арман Мкртчян)