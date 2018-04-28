Врио губернатора Нижегородской области: "Нижний Новгород готов к приему гостей чемпионата мира"

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что подготовка города к чемпионату мира подходит к завершению. По словам Никитина, основные объекты почти готовы.

– Основная инфраструктура – дорожная, транспортная – практически готова, – цитирует ТАСС Никитина. – Сейчас мы завершаем работы по благоустройству и улучшению облика города на различных маршрутах по пути следования клиентских групп, но в любом случае можно говорить, что город к приему гостей готов.

Отметим, что на стадионе "Нижний Новгород" пройдут четыре игры группового этапа мирового первенства, а также две встречи плей-офф.

Сегодня на арене города состоится второй тестовый матч. В рамках 35-го тура ФНЛ встретятся местный "Олимпиец" и "Ротор-Волгоград". Матч начнется в 18.00 по московскому времени. Первый матч на стадионе прошел 15 апреля, "Олимпиец" уступил "Зениту-2" (0:1).