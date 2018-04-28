15:45 | Футбол — Чемпионат мира

Врио губернатора Нижегородской области: "Нижний Новгород готов к приему гостей чемпионата мира"

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Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что подготовка города к чемпионату мира подходит к завершению. По словам Никитина, основные объекты почти готовы.

– Основная инфраструктура – дорожная, транспортная – практически готова, – цитирует ТАСС Никитина. – Сейчас мы завершаем работы по благоустройству и улучшению облика города на различных маршрутах по пути следования клиентских групп, но в любом случае можно говорить, что город к приему гостей готов.

Отметим, что на стадионе "Нижний Новгород" пройдут четыре игры группового этапа мирового первенства, а также две встречи плей-офф.

Сегодня на арене города состоится второй тестовый матч. В рамках 35-го тура ФНЛ встретятся местный "Олимпиец" и "Ротор-Волгоград". Матч начнется в 18.00 по московскому времени. Первый матч на стадионе прошел 15 апреля, "Олимпиец" уступил "Зениту-2" (0:1).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5167655

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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ostrmaksim

нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://5.gp/mnblog

17:03

Thomas_Boy_

Да туфта это все. Благоустройство - это фальш-заборы и фальш-плакаты. Жаль, что всю страну фальш-плакатами не завесить.

16:24

Генри Морган

А что скажут нижегородцы? Как сейчас в самом Нижнем и в самой области? То, что говорит высокопоставленный чиновник - это одно, а вот то, что видят люди - это совсем другое.

16:00

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