Врио губернатора Нижегородской области: "Нижний Новгород готов к приему гостей чемпионата мира"

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что подготовка города к чемпионату мира подходит к завершению. По словам Никитина, основные объекты почти готовы.
– Основная инфраструктура – дорожная, транспортная – практически готова, – цитирует ТАСС Никитина. – Сейчас мы завершаем работы по благоустройству и улучшению облика города на различных маршрутах по пути следования клиентских групп, но в любом случае можно говорить, что город к приему гостей готов.
Отметим, что на стадионе "Нижний Новгород" пройдут четыре игры группового этапа мирового первенства, а также две встречи плей-офф.
Сегодня на арене города состоится второй тестовый матч. В рамках 35-го тура ФНЛ встретятся местный "Олимпиец" и "Ротор-Волгоград". Матч начнется в 18.00 по московскому времени. Первый матч на стадионе прошел 15 апреля, "Олимпиец" уступил "Зениту-2" (0:1).
ostrmaksim
нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://5.gp/mnblog
17:03
Thomas_Boy_
Да туфта это все. Благоустройство - это фальш-заборы и фальш-плакаты. Жаль, что всю страну фальш-плакатами не завесить.
16:24
Генри Морган
А что скажут нижегородцы? Как сейчас в самом Нижнем и в самой области? То, что говорит высокопоставленный чиновник - это одно, а вот то, что видят люди - это совсем другое.
16:00