Власти Чечни пообещали встретить сборную Египта на самом высоком уровне

Председатель чеченского парламента и руководитель республиканского оргкомитета по подготовке к приему сборной Египта Магомед Даудов заявил, что регион готов принять египтян на самом высоком уровне. Сборная Египта выбрала Грозный местом базирования на время чемпионата мира.

– Республика с нетерпением ждет прибытия спортсменов, в самое ближайшее время завершатся основные подготовительные работы. Учитываются все пожелания команды Египта, вплоть до кулинарных предпочтений. На проспектах и улицах города будут тематические оформления, так что гости и болельщики в полной мере окунутся в праздничную атмосферу этого грандиозного события, – цитирует ТАСС Даудова. – Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров поставил перед нами четкую задачу - обеспечить наилучший прием для сборной Египта, и мы готовы принять команду на самом высоком уровне.

Египтяне на чемпионате мира сыграют в группе А, где встретятся с Уругваем (15 июня), Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (26 июня).

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