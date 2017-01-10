17:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Виталий Мутко: "Зрелищность чемпионата мира не пострадает от числа участников"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что увеличение числа участников финальной стадии чемпионата мира не повлияет на его зрелищность. Сегодня совет ФИФА принял решение, что с 2026 года в чемпионате мира будут участвовать не 32 команды, а 48.

- Вопрос прошел практически без обсуждений, практически единогласно, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Это желание всех ассоциаций, конфедераций. Естественно, это может клубам не понравиться. Мы исходим из того, что футбол прогрессирует. В Африке, Азии. Думаю, что шанс такой для всех, зрелищность не должна пострадать, спортивная составляющая не должна пострадать. Экономика тоже не пострадает. Это решение в интересах развития футбола.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170110/1114755976.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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окопов

Спэциалист глаголит

18:38

serenky25

Май харт из нау броккен!

18:11

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