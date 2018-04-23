Виталий Мутко — о подготовке к ЧМ: "Все субъекты справились со своими задачами, хоть и не без проблем"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что подготовка к чемпионату мира выходит на финишную прямую. По словам Мутко, все регионы справились с поставленными перед ними задачами.

– Мы прошли с вами вместе семь лет, готовились к чемпионату мира. Хочу поблагодарить вас за проведенную работу. Большое внимание мы уделяли вопросам безопасности, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Мы находимся на финишной прямой. Времени до чемпионата мира осталось совсем мало. Все субъекты справились со своими задачами, хоть и не без проблем.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства состоятся в 11-и городах.

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