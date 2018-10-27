Виктория Лопырева показала свою любимую фразу

Российская телеведущая и посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию.

- В наше время никто не умирает от горьких истин - слишком велик выбор противоядий, - так она подписала эту фотографию, предложив пользователям написать в комментариях их любимые фразы.

Пользователи оценили красоту девушки:

- Книгу не читал, но ты как всегда прекрасна, - написал ahsart.

- Очень красивая, - такой комментарий оставила olichka_vladimirovna.

- Вы такая классная, - написала seccad.mila.

Напомним, Лопырева в 2008 году была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом чемпионата мира-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.

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