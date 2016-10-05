Виктор Монтальяни: "Возможно, решения провести ЧМ в России и Катаре – лучшее, что случалось в футболе"

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни высказал мнение, что победы России и Катара в борьбе за право проведения чемпионатов мира 2018 и 2020 годов помогли футболу в борьбе с коррупцией.

– Если бы Россия и Катар остались без чемпионатов мира, разве выпала бы нам прекрасная возможность очистить футбольную репутацию, – цитирует The Guardian Монтальяни. – Думаю, это стало переломным моментом, отправной точкой для переосмысления. Если бы право провести турниры получили, к примеру, Англия и США, возможно, все осталось бы по-прежнему и в руководстве сидели те же люди. Мне очень интересно, вмешались бы определенные инстанции в дела футбола, сложись выборы иначе? Возможно, решения провести чемпионаты мира в России и Катаре – это лучшее, что случалось в футболе.