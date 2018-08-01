Виктор Классон: "Россия прекрасно справилась с проведением ЧМ-2018"

Полузащитник "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон заявил, что Россия прекрасно справилась с организацией чемпионата мира-2018.

- Мне, как футболисту, играющему в России, было чуть проще – я немного могу говорить по-русски, и это мне помогало в общении с сотрудниками различных служб, участвовавших в организации и проведении чемпионата мира, - цитирует Классона пресс-служба "Краснодара". - И скажу, что отношение не только ко мне, но и ко всей нашей сборной было просто идеальное, лучшего трудно было желать.

Все организовано было просто на высочайшем уровне, все переезды-перелеты, тренировки, матчи, различные мероприятия прошли без сучка без задоринки. С бытовыми условиями тоже не было никаких проблем. Россия прекрасно справилась с проведением мундиаля!

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.