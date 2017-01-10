Валерий Непомнящий: "Не поддерживаю увеличения числа участников чемпионата мира"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказал мнение о том, что решение ФИФА о расширении числа команд - участниц чемпионата мира до 48 продиктовано коммерческим интересом организации. Он также высказал предположение о том, что фавориты турнира не изменятся и разыгрывать чемпионство между собой будут команды из Южной Америки и Европы.

- Я не поддерживаю такого нововведения, - сказал Непомнящий. - Предполагаю, что это коммерческий интерес ФИФА. Хотя, возможно, это поспособствует развитию футбола в странах, где он слабо развит. В любом случае, фавориты турнира не изменятся, и разыгрывать чемпионство между собой будут команды из Южной Америки и Европы.

Зрительский интерес тоже вряд ли возрастет в связи с таким расширением. Катастрофы никакой не предвидится, конечно, но в спортивном плане качество снизится. На мой взгляд, 32 команды – это максимально приемлемое число участников чемпионата мира. (Любовь КОНЯЕВА)