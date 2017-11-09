Валерий Непомнящий: "Игроки сборной Камеруна смотрели на меня как мартышки"

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в интервью youtube-каналу "ЛетМиСпик" рассказал о первой тренировке африканской команды под его руководством. Непомнящий работал с Камеруном с 1988 по 1990 год и вывел его в четвертьфинал ЧМ-1990. Это был первый случай, когда африканская сборная добралась до данной стадии чемпионата мира.

- На первой встрече со сборной Камеруна я, мягко говоря, офигел, - сказал Непомнящий. - Должны были появиться не меньше 22 человек, вышли четыре. Кто во что одет - кто в шортах, кто в штанах. Стоят и смотрят на меня такие... Камерунцы - наивные ребята, так смотрят... Есть мартышки, которые смотрят большими немигающими глазами. Так и эти смотрели: "Ну и что?". Это надо было видеть. Я не знал, что делать.