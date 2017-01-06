В случае увеличения числа участников чемпионата мира доходы ФИФА возрастут на 640 миллионов долларов

Идея президента ФИФА Джанни Инфантино об увеличении числа команд - участниц финальной части чемпионата мира с 32 до 48 принесет организации дополнительные 640 миллионов долларов, информирует AFP. Согласно источнику, если идея Инфантино будет одобрена, то чистая прибыль организации составит 4,18 миллиона доларов против 3,54 миллиона, прогнозируемых по итогам чемпионата мира 2018 года в России. В то же время затраты на турнир с увеличенным количеством участников также увеличатся на 325 миллионов долларов.

Ранее Инфантино сообщил, что по его плану все коллективы, которые отберутся на мировое первенство, будут поделены на 16 групп. Свое предложение Инфантино представит во время совета ФИФА, который пройдет в Цюрихе 10 января.