В случае увеличения числа участников чемпионата мира доходы ФИФА возрастут на 640 миллионов долларов

Идея президента ФИФА Джанни Инфантино об увеличении числа команд - участниц финальной части чемпионата мира с 32 до 48 принесет организации дополнительные 640 миллионов долларов, информирует AFP. Согласно источнику, если идея Инфантино будет одобрена, то чистая прибыль организации составит 4,18 миллиона доларов против 3,54 миллиона, прогнозируемых по итогам чемпионата мира 2018 года в России. В то же время затраты на турнир с увеличенным количеством участников также увеличатся на 325 миллионов долларов.
Ранее Инфантино сообщил, что по его плану все коллективы, которые отберутся на мировое первенство, будут поделены на 16 групп. Свое предложение Инфантино представит во время совета ФИФА, который пройдет в Цюрихе 10 января.
КВ3641
aloveku. интересно, а как клубы будут к этому относиться? увеличенный формат это и увеличение по времени. для клубов это невыгодно. они тоже бабки умеют считать, а своя рубаха ближе к телу. для грандов та же ЛЧ гораздо важнее, чем все ЧМ вместе взятые. так что тут еще много копий будет сломано
22:40
aloveku
ну разумеется! а ради чего думаете это затевается, ради благородной идеи раздачи шансов всем любителям футбола? ага-ага, спросите у ведущих европейских стран, они вам ответят, как с радостью ломятся играть с папуашками ради заработков ФИФА и подачи мастер-классов своих ведущих игроков. Но с беспрагматичной стороны идея глобальности футбольного праздника в виде всеобщего чемпионата - она правильная, только надо проработать формат её проведения. На самом ЧМ выделить допустим три направления сортировки команд, и уже ближе к определяющим раундам сводить сильнейших из них в общих сражениях. Иначе ни качества, ни сил, ни интереса НИКОМУ, и даже интересные с точки зрения команд игры попросту будут тонуть в этом киселе всех команд мира.
22:27
КВ3641
а что париться? пусть на ЧМ выступать будут сразу все страны-участницы ФИФА. делов то
22:21
Slim Taller
Так и ежу понятно.для чего это расширение затевается.Для вороватого Инфантино это просто Клондайк.
22:02