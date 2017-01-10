В Латвии довольны выполнением обещаний со стороны Инфантино

Латвийская федерация футбола довольна решением президента ФИФА Джанни Инфантино увеличить количество участников чемпионата мира, заявил генеральный секретарь организации Янис Межецкис. Во вторник было принято решение увеличить количество участников чемпионата мира с 32 до 48. Нововведение будет использовано с 2026 года.

– Инфантино во время предвыборной компании обещал увеличение, и он свое обещание выполнил, – цитирует "Р-Спорт" Межецкиса. – Я лично ожидал увеличение до 40 команд. А для 48 команд нужно все рассчитывать. Тем более, для Европы вроде как добавляются лишь три команды. Чисто математически 48 команд звучит много, но это лишь 2026 год. Как говорится, поживем – увидим. В этом решении есть плюсы и минусы. Что касается нас, то нужно быть реалистами. Вот добавят три квоты для Европы… Вспомните, голландцы не попали на Евро, где было увеличено количество участников. Любой отборочный турнир в Европе сложный.