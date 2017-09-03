Уэйн Руни: "На ЧМ-2010 Капелло болел за Италию"

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни рассказал, что на чемпионате мира 2010 года главный тренер команды Фабио Капелло во время турнира смотрел матчи с участием Италии и болел за эту команду. По мнению форварда, такое поведение специалиста нельзя назвать правильным.

- Знание английского Капелло было малым, он чувствовал себя неуютно, - цитирует TalkSPORT Руни. - Он привел с собой обслуживающий персонал, все они были итальянцами. Это было неправильно. Помню, как на чемпионате мира в ЮАР Фабио и другие тренеры смотрели игру Италии и радовались, когда они забили. Но он был на турнире в качестве тренера сборной Англии.

Напомним, Фабио Капелло возглавлял сборную Англии с 2008 по 2012 год. На ЧМ-2010 итальянцы заняли четвертое место в группе, а англичане дошли до 1/8 финала, где проиграли Германии (1:4).