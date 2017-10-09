Уэйн Руни: "Готов отказаться от бомбардирских рекордов ради золота на чемпионате мира"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни лестно отозвался о легенде английского футбола сэре Бобби Чарльтоне. Кроме того, он отметил, что хотел бы обменять бомбардирские рекорды на золото чемпионата мира. Напомним, форвард "ирисок" ранее сообщил о том, что он принял решение завершить международную карьеру.

- Сэр Бобби был великим игроком, он всегда будет легендой, - цитирует Mirror Руни. - Горжусь тем, что мне выпала честь побить его рекорды по голам за "МЮ" и сборную Англии. Бобби был рад за меня, хотя чувствовалось, что он был немного расстроен. И его можно понять: рекорды держались долго время.

Но у него до сих пор есть одно достижение, которым мы все хотели бы обладать, – он выигрывал чемпионат мира. Я бы отказался от всех своих бомбардирских рекордов ради золотой медали чемпионата мира.