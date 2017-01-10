УЕФА поддержал расширение числа участников ЧМ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение поддержать новый формат проведения чемпионатов мира, утвержденный во вторник на совете Международной федерации футбола (ФИФА). Сегодня было принято единогласное решение о расширении числа участников финальной стадии турнира до 48. По новому формату турнир будет проходить с 2026 года.

"УЕФА принял решение присоединиться к поддержке нового формата соревнований, - говорится в заявлении на официальном сайте организации. - Мы удовлетворены тем, что удалось отложить окончательное решение по поводу распределения мест на чемпионате мира с 2026 года. Также хотели бы заявить, что рады тому факту, что новый формат турнира не увеличит нагрузку на игроков. УЕФА гарантирует, что интересы клубов по-прежнему будут защищены".