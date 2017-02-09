УЕФА будет настаивать минимум на 16 местах в финальном турнире ЧМ-2026

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что на чемпионате мира-2026 Европа будет рассчитывать минимум на 16 прямых путевок. Ранее ФИФА одобрила расширение финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 команд. Как распределятся дополнительные 16 мест, пока не определено.

Чеферин отметил, что такое количество команд - реальная цифра. При этом он добавил, что УЕФА будет также добиваться, чтобы все европейские команды были распределены по разным группам.