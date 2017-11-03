У партнера чемпионата мира-2018 новый глава

30 октября 2017 года президентом компании KIA Motors Rus – партнера Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 – назначен Чжон Вон Чжон. Это назначение призвано укрепить лидирующие позиции KIA на российском автомобильном рынке. Огромный опыт и знания, накопленные Чжон Вон Чжоном более чем за 25 лет карьеры в штаб-квартире компании и международных подразделениях KIA Motors Corporation, включая страны Западной Европы и Россию, послужит основой для дальнейшего роста бизнеса KIA в России.

Чжон Вон Чжону 50 лет. В течение долгой карьеры в группе компаний его ключевой специализацией были продажи. В 1991 году он приступил к работе в группе Hyundai Motor и через 8 лет присоединился к отделу планирования экспортных продаж в KIA Motors Corporation, который впоследствии возглавил в 2006 году. В 2007 году специалист укрепил команду KIA Motors UK. В 2010-2012 годах он занимал должность исполнительного координирующего директора по продажам в KIA Motors Europe, а затем возглавил продажи в странах Западной Европы в штаб-квартире KIA. До назначения на должность президента Чжон занимал должность исполнительного координирующего директора трех департаментов компании KIA Motors Rus: продаж автомобилей, логистики и развития бизнеса.

Чжон Вон Чжон сменил на посту президента KIA Motors Rus Йонг Гю Пака. который возглавлял компанию на протяжении почти двух лет и смог вывести компанию в лидеры российского автомобильного рынка.

"За последние годы KIA удалось достичь впечатляющих результатов на российском рынке, несмотря на сложную экономическую ситуацию, – сказал Чжон Вон Чжон. – Уже 4 года подряд KIA занимает первое место по объему продаж среди всех иностранных брендов в России. И это не предел. После 3 лет спада российский автомобильный рынок демонстрирует позитивную динамику в этом году. Мы смотрим в будущее с уверенностью и уже готовим множество интересных высококачественных новинок для России".