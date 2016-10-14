США может вместе с Канадой или Мексикой подать заявку на проведение ЧМ-2026

Президент Федерации футбола США и член совета ФИФА Сунила Гулати не исключает варианта подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира-2026 вместе с Мексикой или Канадой. Формат проведения мирового первенства в 2026 году должен быть утвержден советом ФИФА в январе.

- Вариант совместной заявки с Канадой или Мексикой вполне вероятен, у нас отличные отношения с обеими федерациями, - цитирует ТАСС Гулати. - Но пока рано говорить о том, что мы вообще будем претендовать на чемпионат мира - на данный момент мы не знаем, каким будет формат турнира, какие будут условия подачи заявок и так далее.