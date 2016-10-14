16:57 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

США может вместе с Канадой или Мексикой подать заявку на проведение ЧМ-2026

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Президент Федерации футбола США и член совета ФИФА Сунила Гулати не исключает варианта подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира-2026 вместе с Мексикой или Канадой. Формат проведения мирового первенства в 2026 году должен быть утвержден советом ФИФА в январе.

- Вариант совместной заявки с Канадой или Мексикой вполне вероятен, у нас отличные отношения с обеими федерациями, - цитирует ТАСС Гулати. - Но пока рано говорить о том, что мы вообще будем претендовать на чемпионат мира - на данный момент мы не знаем, каким будет формат турнира, какие будут условия подачи заявок и так далее.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3705884

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КОММЕНТАРИИ (1)
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oleg.bob

Вот этого не надо! Штаты не должны принимать футбольные форумы!

17:35

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