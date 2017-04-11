США, Канада и Мексика попросили ФИФА ускорить выбор хозяина ЧМ-2026

Федерации футбола США, Канады и Мексики обратились к ФИФА с просьбой ускорить выбор хозяина чемпионата мира 2026 года, информирует AP. Они просят рассмотреть заявку в мае 2017 года на съезде в Бахрейне – на два года раньше запланированного срока. Сами выборы, как просят претенденты, должны состояться во время конгресса ФИФА в июне 2018 года в Москве.

Напомним, накануне стало известно, что три федерации подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года. Ранее только один чемпионат мира проводился в нескольких странах. В 2002 году он состоялся в Японии и Корее.