США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года

Представители футбольных федераций США, Канады и Мексики подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года, сообщает Goal.com. В согласии с проектом, 60 из 80 матчей мирового первенства должны принять Соединенные Штаты. В двух других странах пройдет по 10 игр.

Также на проведение ЧМ-2026 претендуют Англия, Казахстан, Колумбия, Турция с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией. Место проведения станет известно в мае 2020 года.

Напомним, что чемпионат мира-2026 года станет первым, в котором примет участие 48 сборных. Решение о расширении количества команд-участниц мирового первенства было принято ФИФА в январе.