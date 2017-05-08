США готовы принять ЧМ-2026 в одиночку

Представители Федерации футбола США сообщили ФИФА, что в одиночку готовы провести чемпионат мира-2026, информирует AP. Ранее стало известно, что американцы, канадцы и мексиканцы подали совместную заявку по проведению мирового первенства.

Отмечается, что Канада и Мексика могут не подойти по критериям ФИФА, в связи с чем США готовы принять ЧМ-2016 и без своих соседей. Ранее только один чемпионат мира проводился в нескольких странах. В 2002 году он состоялся в Японии и Корее.