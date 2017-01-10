Совет ФИФА выбрал новый формат чемпионата мира из 4 вариантов

Решение о формате турнира чемпионата мира из 48 участников было принято из четырех предложенных вариантов, сообщает официальный сайт ФИФА. Сегодня было принято единогласное решение о расширении числа участников финальной стадии турнира до 48. По новому формату турнир будет проходить с 2026 года.

"Совет ФИФА принял единогласное решение о расширении чемпионата мира до 48 участников с 2026 года. Совет провел третье заседание в Доме ФИФА в Цюрихе 9 и 10 января и утвердил новый формат, по которому 48 команд будут разделены на 16 групп по три команды в каждой. Лучшие две команды из каждой группы пройдут в плей-офф из 32 участников.

Новый формат соревнования составлен таким образом, что количество дней отдыха сокращено не будет, а команды, дошедшие до финала, также проведут семь матчей. Не будет увеличена общая продолжительность турнира, которая сейчас составляет 32 дня, а также не будет увеличен срок, за который клубы обязаны отпустить своих игроков.

Решение было принято после тщательного анализа, на основе доклада, включавшего в себя четыре разных варианта формата. В исследовании учитывались такие факторы, как спортивный баланс, конкуренция, влияние на развитие футбола, инфраструктуру, прогнозы финансового положения и прочие последствия. На ближайших заседаниях совет ФИФА намерен обсудить дальнейшие подробности соревнования, в том числе распределение количества путевок между конфедерациями.

На своем последнем заседании в октябре 2016 года совет ФИФА уже обсудил сценарии расширения формата соревнования чемпионата мира. Также он определил принципы, по которым будут определены страны, поборющиеся за право проведения чемпионата мира-2026. Процесс выбора планируется завершить к маю 2020 года.

Следующее заседание совета ФИФА планируется провести в Манаме, Бахрейн, 9 мая 2017 года".