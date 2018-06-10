Совет ФИФА утвердил две заявки на проведение ЧМ-2026

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) на совете в Москве одобрил заявку Марокко и заявку США, Канады, Мексики, претендующих на проведение чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Место проведения чемпионата мира 2026 года будет определено на конгрессе ФИФА в Москве, который пройдет 13 июня.

– Были представлены обе заявки и совет одобрил их, – цитирует ТАСС Инфантино. – Меня радует, что весь заявочный процесс прошел без нарушений. Федерациям только остается сделать свой выбор.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.