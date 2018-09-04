СМИ: Великобритания и Ирландия могут подать совместную заявку на ЧМ-2030

Великобритания и Ирландия, возможно, подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года, сообщают британские СМИ.

По данным Daily Mail, Ирландия может присоединиться к британской заявке. Напомним, что на международных турнирах выступают четыре сборные из Великобритании: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Указано, что совместная заявка с Ирландией решит проблему отсутствия подходящего стадиона для чемпионата мира в Северной Ирландии. В Ирландии таких два.

При этом указано, что ФИФА не разрешит всем пяти сборным без отбора участвовать в чемпионате мира, даже в расширенном формате. С 2026 года в финальном турнире будут участвовать 48 команд.