16:46 | Футбол — Чемпионат мира

"Сколько таймов в футболе?" Самые популярные запросы в Яндексе о футболе во время ЧМ-2018

Исследование ЯНДЕКСА.
Исследование ЯНДЕКСА.

Яндекс опубликовал исследование, посвященное самым популярным запросам пользователей о футболе во время чемпионата мира-2018

Люди интересовались временем начала матчей (100 баллов), соперником сборной России по 1/8 финала турнира (81 балл), а также спрашивали, какие команды будут играть в конкретные дни (74 балла). 

Кроме того, пользователи хотели прояснить вопросы, связанные с правилами футбольных матчей: они спрашивали, что такое офсайд (39 баллов), а также сколько таймов в игре (49 баллов). 

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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