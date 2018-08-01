"Сколько таймов в футболе?" Самые популярные запросы в Яндексе о футболе во время ЧМ-2018

Яндекс опубликовал исследование, посвященное самым популярным запросам пользователей о футболе во время чемпионата мира-2018.

Люди интересовались временем начала матчей (100 баллов), соперником сборной России по 1/8 финала турнира (81 балл), а также спрашивали, какие команды будут играть в конкретные дни (74 балла).

Кроме того, пользователи хотели прояснить вопросы, связанные с правилами футбольных матчей: они спрашивали, что такое офсайд (39 баллов), а также сколько таймов в игре (49 баллов).

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.