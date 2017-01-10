Шотландия поддерживает расширение чемпионата мира до 48 команд

Футбольная ассоциация Шотландии поддержала решение ФИФА об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира до 48 команд. Данное решение было принято единогласно на сегодняшнем заседании ФИФА в Цюрихе.

- Мы рады новости о расширении финальной стадии чемпионата мира до 48 команд с 2026 года, - цитирует официальный сайт ассоциации исполнительного директора Стюарта Регана. - Мы верим, что это хороший шаг, особенно для более слабых сборных, и он позволит большему числу фанатов по всему миру увидеть их страны в финальной стадии чемпионата мира. Это позволит странам больше инвестировать в футбольную инфраструктуру и воспитание молодежи, что сыграет позитивную роль в социальном развитии. Участие Уэльса, Исландии и Северной Ирландии в Euro-2016 показало, какое влияние на турнир могут оказать более скромные команды и как полезно может быть участие их в турнире.

Отметим, что Шотландия последний раз попадала в финальную стадию чемпионата мира в 1998 году и ни разу в истории не проходила дальше группового турнира.