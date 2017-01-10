16:40 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

Шотландия поддерживает расширение чемпионата мира до 48 команд

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Футбольная ассоциация Шотландии поддержала решение ФИФА об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира до 48 команд. Данное решение было принято единогласно на сегодняшнем заседании ФИФА в Цюрихе.

- Мы рады новости о расширении финальной стадии чемпионата мира до 48 команд с 2026 года, - цитирует официальный сайт ассоциации исполнительного директора Стюарта Регана. - Мы верим, что это хороший шаг, особенно для более слабых сборных, и он позволит большему числу фанатов по всему миру увидеть их страны в финальной стадии чемпионата мира. Это позволит странам больше инвестировать в футбольную инфраструктуру и воспитание молодежи, что сыграет позитивную роль в социальном развитии. Участие Уэльса, Исландии и Северной Ирландии в Euro-2016 показало, какое влияние на турнир могут оказать более скромные команды и как полезно может быть участие их в турнире. 

Отметим, что Шотландия последний раз попадала в финальную стадию чемпионата мира в 1998 году и ни разу в истории не проходила дальше группового турнира.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy

Играть учитесь, позорники.

17:02

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