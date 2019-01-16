11:51 | Футбол — Чемпионат мира

Сергей Лавров: "ЧМ по футболу стал настоящим триумфом народной дипломатии"

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров остался доволен тем, как прошел ЧМ-2018 в России.

Ярким событием года стал ЧМ по футболу. Настоящий триумф народной дипломатии. Россию посетили миллионы иностранных гостей, которые своими глазами увидели современную Россию и ее граждан, - приводит слова Лаврова "Р-Спорт".

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в России. В рамках турнира состоялось 64 матча, победительницей соревнований стала сборная Франции. 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190116/1549422569.html

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