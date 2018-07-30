16:41 | Футбол — Чемпионат мира

Сергей Лавров: "ЧМ-2018 стал взлетом народной дипломатии"


Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прошедший чемпионат мира позволил иностранным болельщикам убедиться в гостеприимстве россиян.

Это был по-настоящему всплеск, взлёт народной дипломатии, без преувеличения, - сказал Лавров на Всероссийском молодежном образовательном форуме. - И то, что сотни тысяч иностранцев смогли посетить более десятка российских городов и увидеть, как живёт Россия, как живут наши граждане, – я считаю, что это величайшее достижение. 

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/540903-lavrov-chm-narodnaya-diplomatiya

Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия