Сергей Лавров: "ЧМ-2018 стал взлетом народной дипломатии"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прошедший чемпионат мира позволил иностранным болельщикам убедиться в гостеприимстве россиян.

- Это был по-настоящему всплеск, взлёт народной дипломатии, без преувеличения, - сказал Лавров на Всероссийском молодежном образовательном форуме. - И то, что сотни тысяч иностранцев смогли посетить более десятка российских городов и увидеть, как живёт Россия, как живут наши граждане, – я считаю, что это величайшее достижение.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.