Самура подозревается в нарушении кодекса этики ФИФА

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура подозревается в нарушении кодекса этики организации, сообщает BBC. Ей вменяется сокрытие информации, а также наличие конфликта интересов из-за заявки Марокко на право принять чемпионат мира-2026.

Отмечается, что члены целевой группы ФИФА по оценке заявок от претендентов на проведение турнира обнаружили семейную связь между Самурой и послом заявки, экс-нападающим "Ливерпуля" и сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуфом.

- Все в Сенегале будут смеяться над комитетом ФИФА по этике, - сказала генсек ФИФА. - У меня на родине всем известно Эль Хаджи Диуфа.

"Процедура выбора страны-хозяйки чемпионата мира-2026 настолько справедлива, объективна и прозрачна, насколько это возможно показать в заявочных книгах, всех документах и системах подсчета очков, - сказал представитель ФИФА. - Оценка целевой группы базируется на четких и объективных критериях. Ее доклад будет опубликован, что обеспечит полную прозрачность процесса. Президент ФИФА Джанни Инфантино не примет участие в этой процедуре, также он будет участвовать в голосовании конгресса.

ФИФА серьезно критиковали за процедуру выбора стран-хозяев чемпионата мира в прошлом. Мы были должны извлечь из этого уроки и не оставлять возможности допустить, что есть место субъективности. Обвинения клеветнического характера недопустимы, особенно в тот момент, когда процесс выбора страны-организатора в разгаре".

Напомним, помимо Марокко на право принять ЧМ-2026 претендует совместная заявка США, Мексики и Канады. Этот турнир станет первым, на котором выступят 48 сборных.