Самура назвала безосновательными обвинения в нарушении кодекса этики ФИФА

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура назвала безосновательными обвинения в нарушении кодекса этики организации. Ранее BBC опубликовало информацию о конфликте интересов Самуры в заявке Марокко на проведение ЧМ-2026. Члены целевой группы ФИФА по оценке заявок от претендентов на проведение турнира обнаружили семейную связь между Самурой и послом заявки, экс-нападающим "Ливерпуля" и сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуфом.

- Эти претензии против меня совершенно нелепы и безосновательны, - цитирует ТАСС Самуру. - Диуф не является членом моей семьи, поэтому все кристально ясно. Больше нечего обсуждать.

Помимо Марокко, на проведение ЧМ-2026 претендуют США, Канада и Мексика, выдвинувшие единую заявку.