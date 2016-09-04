Руни назвал новичка "Зенита" Мака реальной угрозой перед игрой со Словакией

Капитан сборной Англии Уэйн Руни в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 со Словакией выразил уверенность в том, что его команду ждет сложная игра. Форвард выделил в составе соперника полузащитника "Наполи" Марека Хамшика и новичка "Зенита" Роберта Мака. Отметим, что за сине-бело-голубых 25-летний футболист провел лишь одну встречу, заменив в середине второго тайма матча 2-го тура премьер-лиги с "Уфой" (0:0) Луку Джорджевича. Главный тренер питерцев Мирча Луческу объясняет отсутствие Мака в составе лимитом на легионеров.

Матч Словакия - Англия пройдет в Трнаве 4 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Я уже не раз говорил о том, что для меня честь выступать за сборную Англии, – приводит Goal слова Руни. – Так было с первого дня в национальной команде. Сейчас начинается новый отборочный турнир, и нужно стартовать как можно лучше. Матч со Словакией будет трудным, потому что соперник хорошо организован. Хамшик и Мак – реальная угроза. Эти футболисты могут наказать, если дать им свободное пространство. Мы сделаем все, чтобы победить.