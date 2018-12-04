Российские клубы заработали 10,3 миллиона долларов за участие в ЧМ-2018. Больше всех - "Зенит"

ФИФА опубликовала информацию о компенсациях, которые получат клубы за участие своих футболистов на чемпионате мира-2018. Российские команды заработали 10,3 миллиона долларов.

Больше всех получил "Зенит" (1,81 миллиона), на втором месте - ЦСКА (1,77 миллиона), на третьем - "Локомотив" (1,67 миллиона).

Далее идут "Краснодар" (1,22 миллиона), "Спартак" (965 тысяч), "Ростов" (890 тысяч), "Ахмат" (670 тысяч), "Рубин" (633 тысячи), "Амкар" (314 тысяч), "Арсенал" (165 тысяч), "Крылья Советов" (82 тысячи), "Уфа" (55 тысяч) и "Анжи" (38 тысяч).

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

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