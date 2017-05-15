Роналдинью: "48 команд на ЧМ-2026? Не совсем понимаю, зачем ФИФА пошла на это"

Легенда мирового футбола Роналдинью заявил, что пока рано делать выводы об увеличении числа участников чемпионата мира-2016 до 48 команд. Бразилец добавил, что не понял, почему ФИФА приняла подобное решение.

– Недавно ФИФА приняла решение, что начиная с чемпионата мира 2026 года в финальной стадии будут участвовать 48 сборных. Многие поклонники не слишком обрадованы этой перспективой. А что думаете вы об увеличении квот?

– Это немного усложняет дело. Думаю, мы все привыкли к другому формату. Я тоже не совсем понимаю, зачем ФИФА пошла на этот шаг. Впрочем, никто из нас пока не знает, как это все будет проходить, поэтому остается набраться терпения и ждать… Трудно делать далекоидущие выводы, насколько это хорошо, поскольку у нас еще не было такого опыта.