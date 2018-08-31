Президент УЕФА поддержал заявку Англии на проведение ЧМ-2030

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что поддержит заявку Англии на проведение чемпионата мира в 2030 году. Желание подать заявку, кроме Англии, ранее выразили Аргентина, Уругвай и Парагвай, а также Египет и Марокко.

- Я много раз говорил, что после столь длительного перерыва пришло время провести чемпионат мира в Англии, - приводит ТАСС слова Чеферина. - Это было бы разумно. Инфраструктура в Англии на очень хорошем уровне. У меня нет никаких сомнений в качестве такой заявки.

С одной стороны, если больше европейских стран подадут заявки, то будет больше шансов выиграть. С другой стороны, из-за этого можно будет недобрать голоса. Поэтому единственная вещь, на которой я буду настаивать - чтобы была одна заявка от Европы.

Думаю, решение будет принято в 2022 году в Катаре. Так что у нас еще есть время подумать и все взвесить.