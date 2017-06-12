Президент Кореи предложил провести ЧМ-2030 совместно с КНДР

Новый президент Кореи Мун Чжи Ин на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино высказал идею проведения чемпионата мира-2030 несколькими странами Северо-Восточной Азии, включая КНДР. Корейский полуостров был разделен на два государства в 1948 году, а после войны 1950-1953 года страны разделены демилитаризованной зоной. Между ними по-прежнему отсутствуют дипломатические отношения.

- Если страны Северо-Восточной Азии, включая Южную и Северную Корею, согласятся принять чемпионат мира-2030, это поможет установлению мира между странами.