Президент Федерации футбола США: "Трамп особенно рад, что Мексика стала частью совместной заявки"

Президент Федерации футбола США Сунил Гулати отметил, что правительство полностью поддерживает выдвижение совместной с Канадой и Мексикой заявки на проведение чемпионата мира-2026. По его словам, также за проведение турнира в трех странах высказался президент Дональд Трамп, который ранее обещал построить стену на границе с Мексикой.

- Правительство полностью поддерживает этот проект, - приводит TSN слова Гулати. - Президент также поддерживает совместную заявку. Его особенно радует, что Мексика является частью этого проекта. Мы раздумывали над тем, чтобы подать документы только от США. Действительно, можно провести такой турнир в одиночку. Но совместный проект выглядит намного сильнее, потому что у нас есть в общей сложности 40-50 стадионов, которые соответствую требованиям ФИФА. И это пойдет на пользу для развития футбола в наших странах.