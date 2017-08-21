Понтус Вернблум: "Россия – классная страна, в которую стоит приехать"

Полузащитник ЦСКА и сборной Швеции Понтус Вернблум признался, что у него были опасения, когда он впервые приехал в Россию. Однако он отметил, что здесь ему нравится и призвал европейских болельщиков приезжать на турнир.

– У меня тоже были определенные опасения, когда я ехал в Россию, – цитирует официальный сайт чемпионата мира-2018 Вернблума. – Но я здесь уже шестой год. Болельщикам из Западной Европы нечего бояться, здесь очень добрые люди, много развлечений. Россия – классная страна, в которую стоит приехать, если у вас есть такая возможность.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.