11:48 | Футбол — Чемпионат мира

Перед чемпионатом мира в Казани пройдет матч роботов


Директор инженерного института Казанского федерального университета Наиль Кашапов рассказал, что перед чемпионатом мира в столице Татарстана планируется провести футбольный матч между роботами.

–  Существует футбольная лига для роботов, нас уже пригласили туда на чемпионат мира в Германии, – цитирует ТАСС Кашапова. – Мы хотим сделать показательную игру перед чемпионатом мира-2018 в Казани. Мы надеемся, что будут играть наши роботы, которых мы сами изготовили и создали, с роботами, которые уже продаются.

Напомним, что Казань примет шесть матчей мирового первенства: четыре игры группового этапа и две встречи плей-офф.

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