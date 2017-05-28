Павел Колобков: "После реконструкции "Лужники" стали суперсовременным стадионом"

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что после реконструкции стадион "Лужники" стал суперсовременной ареной. Напомним, что сегодня на стадионе состоялось мероприятие, которое посетили послы чемпионата мира-2018.

– Помните, какой был стадион в Лужниках до реконструкции?! Он был устаревшим, – цитирует ТАСС Колобкова. – А сейчас Большая спортивная арена – суперсовременный стадион. Не знаю, есть ли аналоги в мире, поскольку это совершенно другой уровень. Кубок конфедераций и чемпионат мира – праздник, к которому нам удалось создать такую красоту.

Арена вместимостью в 81 тысячу зрителей станет главной на ЧМ-2018. На ней пройдут четыре матча группового турнира, включая игру открытия с участием сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и финал.