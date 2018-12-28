Павел Колобков: "2018 год вошел в историю мирового спорта как год лучшего чемпионата мира по футболу"

Министр спорта РФ Павел Колобков в своем новогоднем поздравлении заявил, что уходящий год запомнится чемпионатом мира по футболу, который стал лучшим в истории по организации. Он также отметил успехи отечественных олимпийцев и паралимпийцев.

- Уходящий год вошел в историю мирового спорта как год проведения в Российской Федерации лучшего по организации чемпионата мира по футболу, - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте министерства спорта РФ. - Огромный труд всей страны получил высокую оценку Международной федерации футбола, спортсменов, тренеров, специалистов и многочисленных болельщиков. Этот масштабный яркий спортивный праздник открыл для миллионов жителей других стран разнообразие многонациональной культуры россиян, их радушие и гостеприимство, а также подтвердил умение России безупречно проводить соревнования любого уровня.

Особую ценность обрели награды, завоеванные нашими спортсменами на XXIII Олимпийских и XII Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане (Республика Корея). Вопреки всем испытаниям наши олимпийцы и паралимпийцы проявили твердость характера и стойкость, показали отличную спортивную подготовку и высокие результаты. Яркие выступления россиян на других международных стартах года закрепили лидирующие позиции России на мировой спортивной арене.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Турнир выиграла сбрная Франции.

На Олимпиаде-2018 российские спортсмены, выступавшие под олимпийским флагом, выиграли две золотых, шесть серебряных, девять бронзовых наград и заняли 13-е место в медальном зачете Игр.

Российские паралимпийцы финишировали в командном зачете на втором месте, завоевав в Пхенчхане 24 медали: 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.