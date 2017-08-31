Парагвай, Аргентина и Уругвай подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира-2030

Президент Парагвая Орасио Картес сообщил, что Парагвай, Аргентина и Уругвай подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Предполагается, что в заявку будут включены шесть аргентинских городов, в Уругвае и Парагвае будет по три города.

– Я могу подтвердить, что президенты Парагвая, Аргентины и Уругвая достигли соглашения для совместной борьбы за право проведения чемпионата мира по футболу 2030 года, – написал в Твиттере Картес.

Ранее о подаче совместной заявки объявили президент Уругвая Табаре Васкес и президент Аргентины Маурисисо Макри. На проведение турнира также претендует Китай.

Чемпионат мира в 2018 году пройдет в России, в 2022-м – в Катаре.