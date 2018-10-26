"Осень становится уютной, если в ней есть он…" Загадочный пост Виктории Лопыревой

Российская телеведущая и посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева опубликовала в Инстаграме новую запись. Девушка написала загадочный текст к фотографии.

– Осень, – пишет Лопырева в Инстаграме. – Холодная, ветреная и дождливая. Но она становится уютной и теплой, если ты в ней не одна. Если в ней есть он…

Пользователи недоумевают от головоломок Виктории Лопыревой.

"Признавайся, кто он?".

"Он – это желудь!!!".

"В том то и дело, что Его и нет пока что".

Напомним, Лопырева в 2008 году была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась. Приняла участие в церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 и жеребьевке чемпионата мира-2018. Является послом ООН в России по борьбе с дискриминацией.